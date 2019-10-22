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Обнародован вывод о причинах обвала дома в Дрогобыче

Дом рухнул из-за разрушение средней несущей стены подвала.

Обнародован вывод о причинах обвала дома в Дрогобыче
Фото: ГосЧС

Причиной обрушения дома в Дрогобыче Львовской области, в результате которого в августе погибли восемь человек, стало разрушение средней несущей стены подвала.

Об этом информирует пресс-служба городского совета.

Сообщается, что департамент городского хозяйства Дрогобычского горсовета получил технический отчет с результатами детального обследования жилого дома №101/1 на улице Михаила Грушевского в Дрогобыче.

"Причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала по оси Б, в осях 4-5, которое возможно возникло вследствие: проседание или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве; возможное вмешательство людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами (судебными) после разбора обрушившихся конструкций, находящихся поверх этой стены подвала", - говорится в отчете.

В документе предлагается демонтировать здание методом контролируемого подрыва. Кроме того, специалисты рекомендуют привлечь судебных экспертов и обследовать подвал для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей в конструкцию.

Напомним, ночью 28 августа в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома. В результате обрушения погибли восемь человек.

Было открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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