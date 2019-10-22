В Полтавской области застрелился депутат райсовета

Трагедия произошла днем 21 октября, о ней сообщила жена погибшего.

В поселке городского типа Шишаки Полтавской области покончил жизнь самоубийством человек.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на отдел коммуникаций полиции области.

"Это произошло вчера в пгт Шишаки Полтавской области. По месту жительства покончил жизнь самоубийством мужчина 1964 года, путем выстрела в голову из охотничьего ружья", - сообщили в полиции.

Трагедия произошла днем 21 октября, о ней правоохранителям сообщила жена погибшего.

Открыто уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство, с пометкой "самоубийство"). В рамках уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.

По данным местных СМИ, погибший мужчина - депутат Шишаковского районного совета от партии "Батькивщина" Владимир Петренко. Также известно, что он был директором компании "Стройсервис".