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В Полтавской области при падении вертолета погиб экс-министр аграрной политики Кутовой

Robinson R44 летел из Киева.

Фото: dsns.gov.ua

В Полтавской области возле села Тарасенково (Оржицкий район) разбился малый вертолет Robinson R44. В результате крушения погиб один человек.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погиб экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой.

Тарас Кутовой
Фото: minagro.gov.ua
Тарас Кутовой

Вертолет летел из Киева.

Авиакатастрофа произошла около 16 часов дня.

Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 г. Также он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

Напомним, 4 октября во Львове разбился самолет Ан-12 авиакомпании Ukraine Air Alliance. Тогда погибли пять человек.

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