Киевские власти опровергли аномальное загрязнение воздуха

Киевские власти отрицают аномальное загрязнение воздуха.

"В сети распространяется информация, что в десятки-сотни раз есть превышение по CO, оксиду углерода, но у нас по информации Центральной геофизической обсерватории на 17 октября по городу Киеву в точках наблюдения CO превышений не было. Кроме проспекта Победы, там при предельно допустимой концентрации 3 мг на метр кубический превышение было на 0,5", - сказал на брифинге начальник отдела природопользования КГГА Александр Савченко.

По его словам, задымленность города, на которую в последнее время жалуются киевляне, связана с температурным режимом.

"Это обычная для этой поры года ситуация, когда есть температурные инверсии. Днем у нас воздух прогревается, ночью прохладный воздух. В связи с тем, что 100%-ная влажность, формуется обычный туман. В связи с тем, что нет сквозняков, чтобы его сдувало, мы видим завысшие вещества... В приземном шаре наблюдаются и вредные вещества в том числе, потому что город живет, есть выбросы от автомобилей, предприятий и сжигание листья", - сказал он.

"Есть превышения, они зависшие, находятся в городе. Но обмороки или летальные случаи - такой опасности нет", - подчеркнул Савченко.

Ситуация улучшится только после изменения погоды, добавил чиновник. Оно ожидается примерно через неделю.

По словам начальника управления по вопросам гражданской защиты Романа Ткачука, превышение загрязняющих веществ в воздухе есть только вдоль автомобильных магистралей на проезжей части, а задымленность или туманность связана преимущественно со сжиганием листев и твердого топлива в частных домах.

"Несколько лет назад мы сталкивались с ситуацией, когда город был полностью затянут дымом, но в то время вокруг Киева горели более 40 га торфяников. Сегодня в области нет таких сильных пожаров. Мы больше сталкиваемся с деятельностью населения. Это и сжигание листья, и использование твердого топлива при отоплении домов. Поэтому проблематика, с которой мы сталкиваемся, это результаты нашей жизнедеятельности", - сказал он.

По словам Ткачука, подобное в принципе происходит ежегодно, но сейчас люди начали очень болезненно реагировать.

Напомним, 20 октября в социальных сетях и средствах СМИ стала распространяться информация о том, что в Украине по состоянию на момент появления публикаций концентрация угарного газа в воздухе самая высокая в мире. В этих публикациях ссылались на сайт Windy.com, на котором можно отслеживать погоду, состояние воздуха и озонового слоя в мире. Сайт принадлежит одноименной чешской компании, предоставляющей услуги интерактивного прогнозирования погоды по всему миру.

21 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что официальные данные об аномальном загрязнении воздуха в Украине отсутствуют.