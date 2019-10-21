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Киевские власти объяснили загрязнение воздуха пожаром на торфяниках

Огонь охватил более 1,4 га в селе Романков.

Киевские власти объяснили загрязнение воздуха пожаром на торфяниках
Фото: www.facebook.com/MNS.GOV.UA

В селе Романков южнее Киева горят торфяники. Из-за этого в Голосеевском районе столицы наблюдается ухудшение качества воздуха.

Об этом говорится на сайте КГГА.

"В селе Романков в Обуховском районе горит более 1,4 га торфяников, тушение продолжается. Из-за погодных условий и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе города Киев. На место направлены «Киевский лабораторный центр Минздрава Украины» и лаборатория КАРС "Киевская служба спасения» для проведения замеров", - сказано в сообщении.

Власти Киева также предоставили советы, что делать в случаях задымленности:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе, а детям и беременным женщинам - отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром, при открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;
  • не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.

Если появилась одышка, кашель или бессонница, нужно обратиться к врачу.

Напомним, 20 октября в социальных сетях и средствах СМИ стала распространяться информация о том, что в Украине по состоянию на момент появления публикаций концентрация угарного газа в воздухе самая высокая в мире. В этих публикациях ссылались на сайт Windy.com, на котором можно отслеживать погоду, состояние воздуха и озонового слоя в мире. Сайт принадлежит одноименной чешской компании, предоставляющей услуги интерактивного прогнозирования погоды по всему миру.

21 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что официальные данные об аномальном загрязнении воздуха в Украине отсутствуют.

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