Десять человек пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов во Львове.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции области.

"Сегодня в 09:20 на проспекте Черновола произошло столкновение двух маршрутных автобусов… Как предварительно выяснили полицейские, пострадали 10 пассажиров", - говорится в сообщении.

Пострадавшим предоставляют медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: lv.npu.gov.ua

Причины столкновения выясняются. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее патрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозок из-за участившихся случаев ДТП.