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Во Львове в ДТП с двумя маршрутками пострадали 10 человек

Пострадавшим предоставляют медицинскую помощь.

Во Львове в ДТП с двумя маршрутками пострадали 10 человек
Фото: lv.npu.gov.ua

Десять человек пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов во Львове.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции области.

"Сегодня в 09:20 на проспекте Черновола произошло столкновение двух маршрутных автобусов… Как предварительно выяснили полицейские, пострадали 10 пассажиров", - говорится в сообщении.

Пострадавшим предоставляют медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: lv.npu.gov.ua

Причины столкновения выясняются. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее патрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозок из-за участившихся случаев ДТП.

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