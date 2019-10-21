Десять человек пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов во Львове.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции области.
"Сегодня в 09:20 на проспекте Черновола произошло столкновение двух маршрутных автобусов… Как предварительно выяснили полицейские, пострадали 10 пассажиров", - говорится в сообщении.
Пострадавшим предоставляют медицинскую помощь. На месте работает следственно-оперативная группа.
Причины столкновения выясняются. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ранее патрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозок из-за участившихся случаев ДТП.