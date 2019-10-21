Суд в Одессе приговорил к 9 годам тюрьмы владельца катера "Иволга"

Однако капитан катера может выйти уже через год.

18 октября суд признал виновным капитана затонувшего в 2015 году катера "Иволга" Александра Кнышова в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель людей и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-центр Судебной власти Украины.

"Суд признал гражданина К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), назначив наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет", - сказано в сообщении Суворовского районного суда в понедельник.

Обвиняемый был капитаном и одновременно заместителем директора малого частного предприятия "Уют-Сервис", которое предоставляло услуги по морским прогулкам и морской рыбалке в акватории Днестровского лимана с выходом в Черное море.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 2 млн грн.

Ресурс «Думская» отмеитл, что Кнышов может выйти на свободу уже в следующем году, поскольку к нему применили нормы так называемого «закона Савченко» (он действует в отношении граждан, которые попали под следствие до 21 июня 2017 года) и засчитали срок пребывания в СИЗО из расчета день в изоляторе за два в колонии. Капитан перебывал под стражей четыре года.

В приговоре суда отмечается что, Кнышов принял на борт судна втрое больше пассажиров, чем предусмотрено его пассажировместимостью, вышел в море, не имея на то разрешения, без проведения инструктажа по правилам безопасности, игнорируя штормовое предупреждение. Когда начался шторм, он решил вернуться и превысил допустимую скорость судна.

Напомним, 17 октября 2015 года в Одесской области, в Затоке перевернулся прогулочный катер «Иволга», спасти удалось 22 человека. Катер имел документы, позволяющие перевозить 12 пассажиров и три члена экипажа. Однако судно вышло в море с 33 пассажирами и 3 членами экипажа. Сейчас судно находится под арестом на территории Черноморского морского порта.