Франция нарушила нормы чистоты воздуха в ЕС

"Власти не предприняли серьезных действий для снижения уровня двуокиси азота в 12 регионах, включая Париж, Марсель и Страсбург".

Европейская судебная палата приняла решение, что Франция в течение многих лет систематически нарушала требования ЕС по чистоте воздуха

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на решение ЕСП.

Как отмечается в документе, власти страны не предприняли серьезных действий для снижения уровня двуокиси азота в 12 регионах, включая Париж, Марсель и Страсбург.

Суд не принял во внимание возражения Франции, утверждавшей, что выполнить требования ЕС не позволили структурные проблемы. Как отметили в судебной палате, не имеет значения по каким причинам произошло нарушение законодательства ЕС - умысел, небрежность или технические трудности.

Теперь Париж должен как можно быстрее привести уровень содержания в атмосфере двуокиси азота в соответствие европейским нормативам. В противном случае Еврокомиссия можно снова обратиться в суд и потребовать высоких штрафных санкций в отношении Парижа.

Проблемы с двуокисью азота есть и у Германии. По данным немецкого экологического ведомства, превышение допустимых границ NO2 было зафиксировано в 57 городах. В мае 2018 года Еврокомиссия объявила о намерении подать соответствующий иск против Германии в Европейскую судебную палату. Иск поступил в Люксембург в октябре того же года, но дата его рассмотрения пока не определена.

Напомним, по состоянию на 2015 году, из-за загрязненного воздуха в КНР ежедневно умирали более 4 тыс. человек.