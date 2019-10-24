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Трамп заявил, что не знает главу посольства в Украине

Президент США назвал Тейлора оппозиционером.

Трамп заявил, что не знает главу посольства в Украине
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает главу посольства в Украине Уильяма Тейлора, который дал показания против него в рамках дела об импичменте.

Об этом пишет "Голос Америки".

Накануне в своих показаниях перед Конгрессом Тейлор заявил, что администрация Трампа хотела, чтобы Владимир Зеленский публично заявил о начале расследования по вмешательству Украины в выборах президента США 2016 и по компании Burisma, где работал сын Джо Байдена. Бывший вице-президент США добивался отставки генпрокурора Шокина, который позже заявил, что отставка была обусловлена якобы расследованием по Burisma.

В своих показаниях Тейлор заявил, что выполнение требований Трампа рассматривалось администрацией США как предпосылка восстановления замороженной поддержки Украины.

После заявлений посла Трамп написал в твиттере, что Тейлор относится к числу так называемых "непримиримых оппонентов Трампа" (Never Trumper) - республиканцев, которые выступают против президента США.

В другом твите президент США выразил сожаление по поводу того, что республиканцы из круга "непримиримых оппонентов Трампа" получают должности в администрации США.

"Было бы замечательно, если бы люди в администрации Трампа, которые (надеюсь!) желают наилучшего, прекратили бы нанимать принципиальных противников Трампа, которые еще хуже бездельников-демократов. Ничего хорошего с ними не бывает", - заявил Трамп.

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