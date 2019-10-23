Трамп отменил санкции против Турции

США отменили санкции против Турции, которые были введены 14 декабря в связи с ее военной операцией в Сирии. Это стало результатом договоренностей о прекращении огня на сирийско-турецкой границе.

"Я проинструктировал Министерство финансов снять санкции, введенные в отношении Турции 14 октября", - сказал президент США Дональд Трамп на брифинге в среду.

Информация об официальной отмене ограничительных мер после этого была обнародована на сайте Министерства финансов США.

По словам Трампа, турецкие власти сообщили о решении прекратить боевые действия и их операцию в Сирии и сделают перемирие постоянным.

В соответствии с договоренностью, все подразделения курдских Отрядов народной самообороны (YPG) вместе с оружием должны покинуть два приграничных с Турцией сирийских района.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии. За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

17 октября после длительных переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом Реджеп Тайип Эрдоган согласился на пятидневное перемирие, чтобы дать формированиям YPG возможность покинуть "зону безопасности" в северной Сирии. Турецкий лидер также обещал полностью остановить военную операцию в том случае, если все бойцы YPG покинут 30-километровую полосу вдоль турецкой границы.