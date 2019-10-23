Эрдоган и Путин договорились по Сирии

Режим прекращения огня будет продлен на 150 часов.

Реджеп Тайипа Эрдогана и Владимир Путин во время переговоров в Сочи, 03 мая 2017.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 22 октября, договорились о том, что режим прекращения огня на севере Сирии будет продлен на 150 часов, то есть более чем на 6 суток.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по окончании почти семичасовых переговоров в Сочи, передает DW.

За эти 150 часов бойцы сил самообороны сирийских курдов (YPG) должны уйти на 30 километров вглубь Сирии.

Кроме того, Москва и Анкара организуют совместное патрулирование зоны безопасности на сирийской территории, прилегающей к границе с Турцией.

По словам Лаврова, обязательства, оговоренные в меморандуме, который подписали Путин и Эрдоган, "обеспечивают прекращение кровопролития, прекращение (турецкой военной. - Ред.) операции, которая вызывает столь противоречивую реакцию в мире".

Срок предыдущего соглашения о пятидневном прекращении огня, достигнутого 17 октября между Вашингтоном и Анкарой, истек вечером 22 октября.

Напомним, Турция приостановила военную операцию в Сирии 17 октября после длительных переговоров вице-президента США Майка Пенса с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После этого Анкара и курдские отряды обменялись взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня.