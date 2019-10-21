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Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить условия для "нормадской" встречи

Но главной темой разговора была ситуация на северо-востоке Сирии.

Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить условия для "нормадской" встречи

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин в понедельник, 21 октября, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность проведения следующего саммита в "нормандском формате".

Пресс-служба Кремля подчеркивает, что переговоры состоялись по инициативе французской стороны.

Отмечается, что Владимир Путин "вновь акцентировал целесообразность его (саммита - ред.) тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения минских соглашений".

"Достигнута договоренность, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - говорится в сообщении.

Также в Кремле заявили, что "от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе".

"Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы Елисейского дворца, руководители Франции и России, в частности, обсудили подготовку к следующему саммиту "нормандской четверки" после решений Трехсторонней контактной группы по воплощению минских соглашений.

В сообщении отмечается, что главной темой разговора была ситуация на северо-востоке Сирии, где Турция начала военную операцию против курдских подразделений.

Напомним, в субботу, 19 октября, телефонный разговор с президентом РФ провела канцлер ФРГ Ангела Меркель. Переговоры касались подготовки "нормандского" саммита и транзита газа через Украину.

Ранее сегодня в Кремле заявили об отсутствии продвижения в подготовке "нормандского саммита".

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