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В ЕС обеспокоены приостановкой реформ в Украине, - евродепутат

Виола фон Крамон обеспокоена вероятным Майданом.

В ЕС обеспокоены приостановкой реформ в Украине, - евродепутат
Фото: obozrevatel.com

Приостановка реформ в Украине, в частности, в сфере здравоохранения, а также "слепое" голосование в стенах Верховной Рады вызывает у европейской стороны обеспокоенность.

Об этом вице-президент Комитета ассоциации "Украина–ЕС" депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадел заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"То немногое хорошее, что было достигнуто при президенте Порошенко, пока не продвигается вперед, например, в реформе здравоохранения, что вызывает обеспокоенность. Это не соответствует ожиданиям Европы и Европейского парламента в отношении того, что Украина станет европейской страной с европейскими ценностями", - сказала Виола фон Крамон.

По ее словам, первый этап реформы был "одним из наибольших достижений за очень короткий промежуток времени", когда Минздрав возглавляла Ульяна Супрун, и "даже не начав… вторую стадию реформы, новый министр здравоохранения и ее команда делают все против".

Виола фон Крамон отметила, что европейская сторона очень заинтересована в продолжении интенсивного сотрудничества с Украиной, но считает, что сильный парламент означает другую процедуру принятия законопроектов.

"Мы выделяем достаточное количество денег этой чудесной стране (Украине – ред.), много денег направляется на реформы. И если господин Зеленский не хочет продолжать с этими реформами, а вместо этого им препятствовать или даже повернуть их вспять, мы должны на это реагировать. Мы не будем молчать", - отметила она.

По словам вице-президента Комитета ассоциации "Украина–ЕС", в Европейском парламенте есть большая поддержка Украины, и при этом есть высокие ожидания к проводимым в Украине реформам. Поэтому европейская сторона готова продлить финансовую помощь, "но не как само собой разумеющееся", а должна видеть результаты и доказательства, "что деньги были использованы должным образом".

"В стране должен быть сильный парламент. То, что мы видим, так это своего рода слепое голосование. Слишком многое на кону, слишком многое можно потерять. И если люди не будут довольны, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие – следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно", - отметила Виола фон Крамон.

Напомним, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в обнародованной Белым домом в среду стенограмме разговора от 25 июля высказали мнения о том, что страны Европы делают недостаточно шагов для помощи Украине по сравнению с Соединенными Штатами.

В Брюсселе отреагировали на упреки в недостаточной помощи Украине от ЕС. Там назвали поддержку Украины в последние 5 лет "беспрецедентной". Так, с 2014 года Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ.

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