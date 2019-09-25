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Лишь вместе США, Евросоюз и Украина смогут остановить войну, - Зеленский

"Нам нужна настоящая поддержка".

Лишь вместе США, Евросоюз и Украина смогут остановить войну, - Зеленский
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский считает необходимым, чтобы США, Евросоюз и Украина должны работать вместе, чтобы остановить войну на Донбассе.

Об этом он сказал в ходе открытой части встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

"Мой приоритет - прекращение боевых действий на Донбассе. Крым и Донбасс мы должны вернуть. Поэтому благодарю вас за помощь на этом пути. Нам нужна настоящая поддержка. Мы благодарим все страны ЕС, но нам нужно больше. Я понимаю: лишь вместе Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина смогут остановить войну", - сказал Зеленский.

Трамп на это в очередной раз заметил, что Россия оккупировала Крым не при нем, а во время президентства Барака Обамы.

"Во время нашего разговора мы отметили, что США куда больше помогают Украине, чем, к примеру, страны Евросоюза. И они должны ощущать вину за это, так как ваша страна важна для Евросоюза со стратегической точки зрения. И они должны предоставлять большую помощь. Они говорили, что хотели бы больше помогать, но на практике им пока этого не удалось сделать", - сказал американский лидер.

Напомним, что у Зеленского ранее заявляли о планах расширить "нормандский формат" за счет Британии и США.

"Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе. Последний саммит "четверки" состоялся осенью 2016 года.

Бывший президент Петр Порошенко неоднократно говорил, что проблема "нормандского формата" не в его составе, а в нежелании Кремля к мирному урегулированию.

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