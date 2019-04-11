​Порошенко призвал не разрушать Нормандский формат

"Когда кто-то предлагает сейчас Будапештский формат, мне непонятно, что это такое".

Президент Петр Порошенко считает недопустимым разрушение Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия) по мирному урегулированию на Донбассе.

Об этом он сказал на Киевском форуме по безопасности.

"Если кто-то хочет делать будапештские, или американские, или любые другие форматы... не разрушайте некомпетентностью то, что было наработано за последние пять лет. Потому что речь идет о Украине, великой европейской 45-миллионной нации", - сказал Порошенко.

По мнению президента Украины, проблема нормандского формата не в его составе, а в нежелании Кремля к мирному урегулированию. "Ключ от мира - не в Киеве, не в Брюсселе, не в Вашингтоне, не в Париже", - отметил он.

Порошенко добавил, что нормандский формат - это не только Франция и Германия. "Существует отдельное решение Совета Европейского Союза, где четко указано, что канцлер Германии и президент Франции представляют весь ЕС, включно с Британией, и находятся в четкой координации с США", - сказал он.

"Когда кто-то предлагает сейчас Будапештский формат, мне непонятно, что это такое. Потому что Будапештский меморандум - это три страны или четыре? Или потом, когда присоединилась, еще пятая страна? Тот, кто предлагает Будапештский формат, предлагает сейчас выбросить Германию? Она им мешает? Тот, кто предлагает Будапештский формат, пытается выбросить все страны-члены ЕС? Зачем? Тот, кто предлагает, не знает, что посол Курт Волкер - официально назначенный представитель США для координации действий в структуре Нормандского формата. Это не Курт Волкер не хочет ездить для встреч с Сурковым, а Сурков по указанию Путину блокирует эти встречи?", - заявил он.

По мнению Порошенко, предложения по замене нормандского формата будапештским могут быть или некомпетентность, или сознательной попытка вывести Россию из-под ответственности за агрессию против Украины.