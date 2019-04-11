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Парубий поручил подготовить законопроект о переименовании Днепропетровской области

Для переименования нужно два голосования с 226 и 300 голосами.

Парубий поручил подготовить законопроект о переименовании Днепропетровской области
Фото: Lb.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам правовой политики и правосудия рассмотреть законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую и подготовить его к голосованию. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

«В Верховную Раду поступило заключение Конституционного суда о соответствии Конституции законопроекта о переименовании Днепропетровской области на Сичеславську. Обратилсяв Комитет по вопросам правовой политики с просьбой подготовить дело к рассмотрению парламентом», - отметил Парубий.

В случае положительного заключения КС изменения в Конституцию принимаются путем голосования за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.

Нынешняя парламентская сессия продлится до 12 июля 2019 года, а следующая откроется 3 сентября 2019 года.

Напомним, 21 ноября 2018 года Президент Петр Порошенко предложил Раде переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую, однако Рада отказалась просить КС оценить конституционность такого переименования.

Вместо этого 7 февраля 2019 года Рада обратилась к Конституционному суду с просьбой оценить конституционность переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

2 апреля Конституционный суд одобрил переименование области.

 

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