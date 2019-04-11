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В США готовят обвинение второму сотруднику юрфирмы Skadden, готовившей для Януковича отчет по делу Тимошенко

Ему вменяют обман отдела Минюста США, который занимается иностранными агентами.

В США готовят обвинение второму сотруднику юрфирмы Skadden, готовившей для Януковича отчет по делу Тимошенко
Фото: ellicottvilletimes.com

В США собираются предъявить обвинения Грегори Крейгу, бывшему сотруднику юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, готовившей в 2012 году отчет для Министерства юстиции по делу Юлии Тимошенко. Украинские власти планировали использовать этот доклад для оправдания заключения Тимошенко.

Об этом пишет Reuters.

Крейг станет вторым юристом Skadden, работавшим над этим отчетом, которому предъявили обвинение. В 2018 году голландский юрист Алекс ван дер Цван, зять российского бизнесмена Германа Хана, отсидел 30 суток в тюрьме за дачу ложных показаний ФБР о связях с бывшими бизнес-партнерами Пола Манафорта.

Крейгу грозят обвинения во лжи Минюсту США по поводу отчета по Тимошенко в 2012 году.

Фирма Skadden в январе 2019 году пошла на сделку с американским следствием, пообещав задним числом зарегистрироваться в качестве иностранного агента и выплатить 4,6 млн долларов, которые она получила за работу. В сделке было указано, что именно Крейг обманывал подразделение, которое обеспечивает соблюдение закона о регистрации иностранных агентов (FARA).

Напомним, в 2011 году бывшего премьер-министра Украине Юлию Тимошенко приговорили к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В 2012 году Министерство юстиции наняло Skadden для "независимой оценки" судебного процесса над Тимошенко в связи с ее иском против Украины в ЕСПЧ. Услуги фирмы обошлись в 8,5 млн грн, но выводы Skadden не были использованы, поскольку на момент их получения Украиной суд уже вынес решение по иску Тимошенко.

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