Порошенко рассказал о конфликте с Коломойским

Президент Петр Порошенко рассказал о конфликте с Игорем Коломойским, который сейчас поддерживает его конкурента на выборах Владимира Зеленского и требует акции Приватбанка.

"Я думаю, что вся страна видит, что у нас договоренностей нет и никогда не было. Не я господина Коломойского назначал на эту должность (главы Днепропетровской ОГА - ред.), но я его снял. Снимал я его именно потому, что его деятельность наносила существенный вред интересам государства, интересам общества, интересам народа, в первую очередь, интересам экономическим", - заявил Порошенко в эфире "Радио НВ".

Он отметил, что Коломойский, который на тот момент был главой облгосадминистрации, имел расследования по захвату контроля над "Укрнефтью", был причастен к захвату "Укртранснефти" и "частные армии Коломойского пытаются выбивать государственное руководство ... это абсолютно неприемлемо".

Порошенко добавил, что поддержал национализацию Приватбанка, который до этого принадлежал Коломойскому, и этот вопрос был рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны. Он отметил, что риски, связанные с Приватбанком, могли задеть более 20 млн граждан Украины, которые могли потерять свои вклады, поэтому это вопрос национальной безопасности.

"И когда выводы международной экспертизы, выводы аудита Национального банка, всех компетентных органов, свидетельствовали о том, что речь идет об убытках, которые государство понесло от 150 до 180 млрд только на ПриватБанке, конечно, что должны были действовать", - сказал президент.

Порошенко также упомянул о "медийную атаку" со стороны канала 1+1, который принадлежит Коломойскому, отметив, что "никто и никогда президента шантажировать не будет".