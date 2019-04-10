Российская прокуратура в Симферополе запросила для фигурантов "дела Веджие Кашка" условные сроки

Обвинение ходатайствует о трех и трех с половиной годах заключения с испытательным сроком в три года.

Российское гособвинение в оккупированом Крыму запросило для всех фигурантов "дела Веджие Кашка" условные сроки. Об этом написал журналист Антон Наумлюк на своей странице в Фейсбуке.

Гособвинение запросило для фигурантов дела условные сроки заключения: для Асана Чапуха - три с половиной года, для Бекира Дегерменджи, Кязима Аметова и Руслана Трубача - по три года, всем с испытательным сроком в три года.

Фигуранты провели в СИЗО год и два месяца, за это время у них ухудшилось здоровье.

Крымские татары были задержаны в ноябре 2017 года по обвинению в вымогательстве денежных средств у гражданина Турции Юсуфа Айтана, который в свою очередь занял и отказался отдавать их ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Во время задержания Кашка погибла, остальные фигуранты были задержаны.

Напомним, в январе оккупационный суд Симферополя изменил меру пресечения фигурантам дела Веджие Кашка с содержания под стражей на домашний арест.