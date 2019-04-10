Порошенко утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год

Президент Петр Порошенко утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2019 год.

Он подписал ее в Администрации президента в прямом эфире.

"Это дорожная карта: что Украина должна сделать, какие домашние задания выполнить, какие программы должны быть реализованы", - сказал Порошенко.

Программа должна обеспечить скоординированное развитие сотрудничества Украины и НАТО по всем направлениям взаимодействия.

Над документом работали 86 ведомств.

Порошенко отметил, что годовая программа - шаг по направлению к вступлению в НАТО, "пока некоторые собираются то проводить референдумы, то проводить обсуждения, идти или не идти".

Нынешняя годовая программа отличается от предыдущих. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе раньше говорил, что это "совершенно новый формат, который построен по логической цепи, где есть наши стратегические цели, есть конкретные задачи на конкретный год для достижения этих целей".

Впервые программа построена таким образом, что в нее не попали формалистические и лишние задачи и мероприятия.

Напомним, весной 2018 года НАТО признало стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации. Президент Петр Порошенко после этого заявил, что следующая цель Украины - План действий по членству (ПДЧ).

Украина хотела получить План действий по членству в НАТО еще в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция.