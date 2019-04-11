Западные страны должны поддерживать в Украине принципы, а не личности, - британский аналитик

От Украины нужно требовать не быстрых побед, а детализированных планов достижения изменений, считают в Британском аналитическом центре Chatham Hous.

Британский аналитический центр Chatham House определил шесть основных принципов, которых должны придерживаться западные страны в отношениях с Украиной для поддержания ее развития. Об этом рассказал ассоциированный научный сотрудник Chatham House Джон Лаф во время 12-го Киевского форума, организованного Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

По его словам, западные страны имеют беспрекословно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и придерживаться принципа, что Крым - это Украина. Во-вторых - поддерживать достижения Украины и «давать больше пряников, чем кнутов». От Украины нужно требовать не быстрых побед, а детализированных планов достижения изменений. «Якорем» для этих планов может быть сотрудничество с МВФ, потому что действующая программа сотрудничества stand by не последняя.

«Западные страны должны поддерживать принципы, а не личности. Мы должны вдохновлять того, кто занимает пост президента Украины, придерживаться европейского пути Украины и повестки дня реформ», - отметил он.

«Chatham House отмечает, что европейские страны должны демонстрировать единство и солидарность в поддержке Украины, быть выдержанными в реалистичными в вопросах изменений в Украине, а также смотреть на долгую перспективу развития страны. Если мы не будем фокусироваться на длинной перспективе, на стратегическом мышлении - тогда Россия может успешно помешать европейскому пути Украины», - отметил Лаф.