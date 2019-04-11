​ГПУ вывела прокурора Кулика из дела Курченко

Генеральная прокуратура вывела прокурора Константина Кулика из дела Сергея Курченко после объявления несанкционированных подозрений.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенеко.

"Прокурор Кулик выведен из группы прокуроров в производстве, которое получило название "Курченкогейт", поэтому не уполномочен делать заявления по этому делу. В случае разглашения тайны следствия по указанному делу прокурором Куликом Генеральная инспекция учтет этот факт и сделает соответствующие выводы", - говорится в фейсбуке Лысенко.

Проверка показала, что в действиях Кулика уже обнаружен ряд нарушений.

"Установлено, что изменения в ЕРДР вносились прокурором Куликом около 5 утра 28 марта текущего года. Внесение изменений и так называемых подозрений, заготовленных неизвестными лицами, свидетельствует о наличии факта нарушения, а именно статей 276-278 УПК Украины, в частности о наличии достаточных доказательств для подозрения лиц в совершении уголовных преступлений, а также о порядке составления и вручения письменных сообщений. Более того, документы (доказательства), на которых должны основываться сообщения о подозрении, экземпляры и копии этих сообщений вообще отсутствуют в материалах уголовного и надзорного производств", - заявил Лысенко.

4 апреля на оперативном совещании в Генпрокуратуре рассматривался вопрос подписания аналогичных подозрений, но прокуроры и следователи заявили, что это невозможно из-за отсутствия доказательств.

"В случае получения доказательств совершения уголовных преступлений, независимо от фамилий подозрения будут объявлены в законном порядке", - заявил Лысенко.

Напомним, 28 марта Кулик неправомерно объявил подозрения бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, нынешнему заместителю главы АП Алексею Филатову и совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко.

Действительные подозрения предъявлены бывшему министру экологии Николай Злочевский, бывшему заместителю министра топлива и энергетики Игорь Кирюшину; бывшему главе Нацбанка Игорю Соркину, и бывшим заместителям председателя Нацбанка Приходько и Ткаченко, и начальнику департамента Яковлеву; бывшим заместителям председателей Донецкой (Лукашенко и Алипов), Черкасской (Рябцеву), Харьковской (Дулубу), Киевской (Максименко) ОГА, а также председателю правления Государственной компании Черноморнефтегаз - Валерию Ясюку.