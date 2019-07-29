Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Борец-депутат Беленюк ошибся на порядок, говоря о прожиточном минимуме в Украине
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Олександр Корнієнко: «Якийсь тамада може керувати країною, а якийсь не може»
Чему научат «слуг народа»?
Чему научат «слуг народа»?
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Разумков рассказал, почему для "школы депутата" выбрали самый дорогой отель Трускавца
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
ГлавнаяПолитика

Луценко понизил прокурора Кулика до начальника отдела

"Эффективный сотрудник" был назначен на новую должность 19 июля.

Луценко понизил прокурора Кулика до начальника отдела
Константин Кулик
Фото: News24UA

Генеральный прокурор Юрий Луценко понизил прокурора ГПУ Константина Кулика до начальника четвертого отдела второго управления Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР.

Об этом говорится в приказе генпрокурора на сайте ГПУ.

Отмечается, что Кулик был назначен на новую должность 19 июля. Ранее он занимал должность замначальника департамента международно-правового сотрудничества - начальника отдела процессуального руководства по уголовным производствам.

Напомним, в апреле Кулик просил Луценко открыть уголовное производство против замгенпрокурора Евгения Енина относительно его содействия участникам организованной преступной группы бизнесмена Сергея Курченко. По делу этому делу Кулик вынес сообщения о подозрении экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглавы Администрации Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Тогда в ГПУ заявили, что прокурор Кулик неправомерно объявил подозрения, поскольку "указанные лица не считаются подозреваемыми".

В апреле 2017 года генпрокурор Юрий Луценко говорил, что Кулик - эффективный сотрудник.

Именно Кулик от прокуратуры в марте 2017 года заключил с экс-директором курченковской компании "Газ Украины-2020" Аркадием Кашкиным сделку о признании вины. Ее результатом стала конфискация в госбюджет $1,5 млрд, принадлежавших окружению Виктора Януковича.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также