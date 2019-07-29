Луценко понизил прокурора Кулика до начальника отдела

"Эффективный сотрудник" был назначен на новую должность 19 июля.

Генеральный прокурор Юрий Луценко понизил прокурора ГПУ Константина Кулика до начальника четвертого отдела второго управления Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР.

Об этом говорится в приказе генпрокурора на сайте ГПУ.

Отмечается, что Кулик был назначен на новую должность 19 июля. Ранее он занимал должность замначальника департамента международно-правового сотрудничества - начальника отдела процессуального руководства по уголовным производствам.

Напомним, в апреле Кулик просил Луценко открыть уголовное производство против замгенпрокурора Евгения Енина относительно его содействия участникам организованной преступной группы бизнесмена Сергея Курченко. По делу этому делу Кулик вынес сообщения о подозрении экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглавы Администрации Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Тогда в ГПУ заявили, что прокурор Кулик неправомерно объявил подозрения, поскольку "указанные лица не считаются подозреваемыми".

В апреле 2017 года генпрокурор Юрий Луценко говорил, что Кулик - эффективный сотрудник.

Именно Кулик от прокуратуры в марте 2017 года заключил с экс-директором курченковской компании "Газ Украины-2020" Аркадием Кашкиным сделку о признании вины. Ее результатом стала конфискация в госбюджет $1,5 млрд, принадлежавших окружению Виктора Януковича.