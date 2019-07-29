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Князев уволил начальника полиции Днепропетровской области

Генерал написал рапорт об отставке после слива скандального видео.

Князев уволил начальника полиции Днепропетровской области
Виталий Глуховеря
Фото: КП

Глава Национальной полиции Сергей Князев уволил начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

Это произошло после того, как в сеть попало видео задержания спецподразделением КОРД двух патрульных, остановивших Range Rover Глуховери.

Самого генерала в автомобиле не было, спецназ прислали по звонку его водителя.

27 июля по данному факту было начато служебное расследование, а в понедельник, 29 июля, Глуховеря написал рапорт об отставке.

Вместо Глуховери обязанности начальника полиции Днепропетровской области будет исполнять его заместитель Артем Васицкий.

42-летний полковник полиции Васицкий является заместителем главы Национальной полиции в Днепропетровской области с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска в прифронтовой Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы.

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