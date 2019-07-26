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Экс-главу одесской полиции Головина отправили под домашний арест

Прокуроры просили об аресте Головина с залогом в 22 млн гривен.

Экс-главу одесской полиции Головина отправили под домашний арест
Дмитрий Головин
Фото: Ярослав Дебелый

Экс-руководителя полиции Одесской области Дмитрия Головина суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Костолюб, передает Громадське.

Соответствующее решение приняла следственная судья Соломенского районного суда города Киева Виктория Жовноватюк по результатам рассмотрения ходатайства НАБУ и САП.

Кроме того, на Головина положили ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

По словам Костолюб, в САП недовольны таким решением и будут его обжаловать.

Ранее сообщалось, что прокуроры просили арестовать Головина с альтернативой залога в 22 миллиона гривен. Также дома у Головина нашли 26 тыс. евро и 13 тыс. долларов наличными.

Напомним, бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании. Вероятно, Головин помогал контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт.

Головина задержали 25 июля.

Головин возглавил ГУ НП в Одесской области в 2016 года. До этого он был начальником Департамента уголовного розыска Национальной полиции и начальником криминальной полиции ГУ НП в Киевской области. В апреле на его место назначили Олега Беха из харьковского облуправления.

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