Полиция обыскивает ОИК в 37 округе в Кривом Роге

Сотрудники Национальной полиции в пятницу проводят обыски в окружной избирательной комиссии №37 в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Кривом Роге.

Расследование начато по ч. 2 ст. 158 (подделка избирательных документов) Уголовного кодекса.

Правоохранители получили разрешение Центрально-городского районного суда Кривого Рога для доступа к компьютерной технике, которая находится в этой окружной избирательной комиссии.

Напомним, на 37 мажоритарном округе победителем стал самовыдвиженец, депутат ВР от "Оппоблока" Дмитрий Шпенов, на 1200 голосов от него отстал кандидат от "Слуги народа" Игорь Фартушный.