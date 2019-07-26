Порошенко неожиданно пришел в ГБР после того, как Труба заявил о его неявке (обновлено)
Порошенко неожиданно пришел в ГБР после того, как Труба заявил о его неявке (обновлено)
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Украина задержала российский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливе
Украина задержала российский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливе
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
ГлавнаяПолитика

Полиция обыскивает ОИК в 37 округе в Кривом Роге

Правоохранители расследуют возможную подделку избирательных документов.

Полиция обыскивает ОИК в 37 округе в Кривом Роге
Фото: job-sbu.org

Сотрудники Национальной полиции в пятницу проводят обыски в окружной избирательной комиссии №37 в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Кривом Роге.

Расследование начато по ч. 2 ст. 158 (подделка избирательных документов) Уголовного кодекса.

Правоохранители получили разрешение Центрально-городского районного суда Кривого Рога для доступа к компьютерной технике, которая находится в этой окружной избирательной комиссии.

Напомним, на 37 мажоритарном округе победителем стал самовыдвиженец, депутат ВР от "Оппоблока" Дмитрий Шпенов, на 1200 голосов от него отстал кандидат от "Слуги народа" Игорь Фартушный.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также