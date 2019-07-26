Зеленский встретился с Волкером и постпредом США в ЕС

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Переговоры касались ситуации на Донбассе.

Зеленский обсудил с Волкером и Сондландом текущую ситуацию в зоне проведения Операции объединенных сил, процесс разведения сил и средств возле Станицы Луганской.

Участники встречи выразили надежду, что введенный 21 июля режим прекращения огня будет всеобъемлющим и устойчивым, и любые вооруженные провокации со стороны оккупированных территорий будут окончательно прекращены.

Зеленский также поблагодарил США за поддержку Украины и ее усилия, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, что Волкер приехал в Украину 25 июля. Накануне он встречался с другими украинскими политиками, в частности с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко.