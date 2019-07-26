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Посол ЕС в Украине считает, что САП не работает должным образом из-за Холодницкого

Мингарелли убежден, что руководитель САП должен поддерживать хорошее сотрудничество с НАБУ.

Посол ЕС в Украине считает, что САП не работает должным образом из-за Холодницкого
Хьюг Мингарелли
Фото: EPA/UPG

Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура не работает должным образом из-за ее руководителя Назара Холодницкого.

Об этом Мингарелли заявил в интервью "Европейской правде".

"Что же касается САП - здесь ясно, что проблемы связаны лично с господином Холодницким. Не моя работа решать, надо ли его менять или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способен поддерживать хорошее сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро, чего сейчас нет", - сказал Мингарелли.

Он выразил надежду, что сложности, с которыми Антикоррупционная прокуратура сталкивается уже более года, так или иначе исчезнут и начнется нормальное сотрудничество между САП и НАБУ.

"Большинство людей, которые в этом разбираются, считают, что НАБУ работает в целом хорошо, и у меня нет никакой причины сомневаться в этом", - отметил Мингарелли.

Напомним, в марте 2018 НАБУ и Генпрокуратура обвинили Холодницкого  в дисциплинарных правонарушениях после того, как были обнародованы записи, сделанные на "жучок" в его рабочем кабинете. Директор НАБУ Артем Сытник говорил, что Холодницкий оказывал давление на подчиненных, суд и свидетелей в ряде резонансных дел. Антикоррупционный прокурор все обвинения отрицает. Он говорит, что на записях ничего крамольного нет.

26 июля прошлого года квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила выговор, но не уволила главу САП с должности.

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