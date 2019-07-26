Кличко заявил, что Богдан навязывал ему "смотрящего"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан пытался заставить его координировать свои действия с застройщиком Андреем Вавришем или директором "1+1 медиа" Александром Ткаченко.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в пятницу, созванной в связи с планами Офиса президента разделить должности главы КГГА и мэра Киева.

"Господин Богдан заявил, что я должен корректировать свои действия по процессам в городе, с двумя персоналиями по моему выбору. Была озвучена фамилия господина Вавриша и господина Ткаченко. Этот звонок был 2-3 недели назад. Я спросил: скажите, господин Богдан, какие официальные должности у них и какую роль они должны иметь в консультациях", - сказал Кличко.

Мэр рассказал, что за последнее время у него было несколько встреч с Богданом, также он дважды встречался и с президентом Владимиром Зеленским.

Кличко в очередной раз подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице двоевластия будет неконституционным.

"Дело не в фамилиях и не в том, что Кличко цепляется за кресла, а в ключевых принципах. Речь идет о наступлении на самоуправление, о сворачивании реформ децентрализации", - сказал Кличко.

"Киевлян хотят лишить права избирать власть в своем городе. Чтобы завернуть это в товарную упаковку, пошли в ход разные способы - от манипулирования закона до грязи против власти, избранную киевлянами", - добавил Кличко.