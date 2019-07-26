Верховный Суд признал незаконной передачу застройщику участка в урочище Бычок

Верховный Суд оставил без изменений постановление Апелляционного суда, который ранее признал незаконной аренду участка в Национальном природном парке "Голосеевский", отданную под застройку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии.

"Верховный Суд оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда, который ранее удовлетворил иск Национального природного парка "Голосеевский" о признании недействительным решения Киевского городского совета о передаче в аренду обществу "Авеста-Буд" земельного участка на Столичном шоссе (урочище Бычок, участок 1) в Голосеевском районе г. Киева", - говорится в сообщении.

Участок ранее собирались передать для строительства офисных комплексов с гостиницами, заведениями общественного питания, помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингами, с созданием и благоустройством парков отдыха, скверов, детских площадок с дальнейшими их эксплуатацией и обслуживанием.

Суд также обязал застройщика освободить земельный участок от незаконно размещенных сооружений.

В 2010 году Киевсовет заключил с ООО "Авеста-Буд" договор аренды земельного участка площадью более 2,5 га и стоимостью более 62 млн грн, расположенного на территории урочища Бычок, для строительства офисного комплекса с гостиницами, заведениями общественного питания, помещениями торгово развлекательного назначения и паркингами, салонов по продаже автомобилей и др.

Решение было принято вопреки тому, что урочище находится на территории национального природного парка, где законом запрещена любая деятельность, которая негативно влияет на состояние природных объектов.

Застройщик успел начать работы по строительству автосалона с комплексом АЗК и приступил к вырубке деревьев.

Прокуратура Киева вступила в судебное рассмотрение дела по иску парка и общественной организации "Корчеватое - наш дом" о признании недействительным договора аренды земельного участка, расположенного в Голосеевском районе Киева на Столичном шоссе (урочище Бычок), и возвращении земельного участка.

В феврале 2019 года Северный апелляционный суд Киева признал незаконной аренду участка в урочище Бычок.

В июне Апелляционный суд приказал остановить строительство.