Киев перейдет на электронный билет в коммунальном транспорте с 31 октября

Чтобы оплатить проезд, нужно купить QR-билет или транспортную карточку, которую нужно зарегистрировать в кабинете пользователя.

Киевская городская государственная администрация перейдет на электронный билет (e-ticket) в коммунальном транспорте с 31 октября. Об этом сообщается в пресс-центре КГГА.

Сейчас приобрести e-ticket можно на станциях киевского метрополитена, в личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot или KyivMetroBot на фейсбуке и телеграмме.

По словам заместителя главы КГГА Дмитрия Давтяна, весь наземный коммунальный транспорт оборудован валидаторами (устройствами для считывания бесконтактных карточек).

Кроме этого, турникеты скоростного трамвая, городской электрички и метрополитена также адаптированы под e-ticket.

Чтобы воспользоваться электронным билетом, пассажиру нужно купить QR-билет или транспортную карточку, которую нужно зарегистрировать в кабинете пользователя. Это и есть Е-билет, который в дальнейшем можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Чтобы оплатить непосредственно проезд, пассажиру достаточно поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору. Контроллеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета.

Тарифы остаются прежними (при приобретении поездок на транспортную карту Kiev Smart Card):

1-9 поездок - 8 грн за билет;

10-19 поездок - 7,70 грн;

20-29 поездок - 7,40 грн;

30-39 поездок - 7,10 грн;

40-49 поездок - 6,80 грн;

50 поездок - 6,50 грн.

Напомним, «Киевпастранс» был намерен внедрить электронный билет в наземном городском транспорте еще во втором квартале 2018 года. После этого, запуск проекта несколько раз переносили.

Кроме того, киевский метрополитен выводит пластиковые жетоны из обращения с 1 ноября. Дальше - только электронные средства оплаты.