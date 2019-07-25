Ефремов вышел из СИЗО и рассказал о своих планах
Ефремов вышел из СИЗО и рассказал о своих планах
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Умер актер Рутгер Хауэр
Умер актер Рутгер Хауэр
Борис и народ
Борис и народ
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
"Слуга народа" отправит своих депутатов на курсы
"Слуга народа" отправит своих депутатов на курсы
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
ГлавнаяОбществоЖизнь

В пятницу в Киеве до +26 градусов тепла

Ночью без осадков, днем кратковременный дождь.

В пятницу в Киеве до +26 градусов тепла
Фото: EPA/UPG

26 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+28 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +7…+12 градусов, днем +16…+21 градус.В Моршине ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +21…+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

25 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+26 градусов; в районе Одессы и Приморского +21 градус; в Днепре возле Киева +23 градуса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также