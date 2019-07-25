Фото: Lb.ua

Сегодня, 25 июля с 11 утра под посольством Российской Федерации состоялась акция в честь жертв насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Акция проходит в рамках кампании "FIND & FREE". Активисты подчеркивают, что с начала оккупации и аннексии Крыма, на полуострове были похищены 44 человека. Из них 15 человек до сих пор не найдены.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Под забором посольства активисты держат в руках таблички с именами пропавших и хештегом с вопросом, где эти люди. Кроме того, перед зданием посольства РФ, накрыт стол с посудой наэтих 15 пропавших человек.

Напомним, 27 марта 2019 года активисты общественной инициативы "КрымSOS" под посольством РФ провели акцию "От «крымской весны» до исчезновения людей: след кровавый стелется" с требованием расследовать исчезновения крымчан. В рамках этой акции на заборе посольства вывесили карту Крыма с изображением этих пропавших людей.