Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
"Слуга народа" отправит своих депутатов на курсы
"Слуга народа" отправит своих депутатов на курсы
Борис и народ
Борис и народ
Ефремов вышел из СИЗО и рассказал о своих планах
Ефремов вышел из СИЗО и рассказал о своих планах
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
ГлавнаяОбществоВойна

Под посольством РФ прошла акция в честь исчезнувших людей в оккупированном Крыму

Для 15 пропавших человек накрыли стол перед забором посольства.

Фото: Lb.ua

Сегодня, 25 июля с 11 утра под посольством Российской Федерации состоялась акция в честь жертв насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Акция проходит в рамках кампании "FIND & FREE". Активисты подчеркивают, что с начала оккупации и аннексии Крыма, на полуострове были похищены 44 человека. Из них 15 человек до сих пор не найдены.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Под забором посольства активисты держат в руках таблички с именами пропавших и хештегом с вопросом, где эти люди. Кроме того, перед зданием посольства РФ, накрыт стол с посудой наэтих 15 пропавших человек.

Напомним, 27 марта 2019 года активисты общественной инициативы "КрымSOS" под посольством РФ провели акцию "От «крымской весны» до исчезновения людей: след кровавый стелется" с требованием расследовать исчезновения крымчан. В рамках этой акции на заборе посольства вывесили карту Крыма с изображением этих пропавших людей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также