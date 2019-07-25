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В Луганск и Донецк прибыл груз 85-го российского "гумконвоя"

В этом году это первый "конвой" на оккупированной территории.

В Луганск и Донецк прибыл груз 85-го российского "гумконвоя"

В оккупированные Донецк и Луганск сегодня прибыл груз 85-го "гуманитарного конвоя" из России. Об этом сообщает местное издание "Остров".

По данным российских СМИ, в ОРДЛО передана медицинская техника и лекарства: около 107 тонн в Луганск и 140 тонн - в Донецк.

В то же время на сайте российского МЧС, которое обычно публикует информацию о подготовке и выезде колонны, нет информации о 85-м конвое.

Это первый конвой с начала года. Предыдущая, 84-я колонна, прибыла в ОРДЛО в декабре 2018 года.

Напомним, впервые "гуманитарный конвой" из Ростова приехал в ОРДЛО в августе 2014 года. В течение 2014-2015 годов колонны грузовиков заезжали на оккупированную территорию каждые две-три недели, украинским пограничникам не удавалось досмотреть содержимое грузовиков российских "гумконвоев". Было установлено, что вместе с гуманитарными грузами Россия через "гумконвои" поставляет боевикам оружие, вооружение и топливо.

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