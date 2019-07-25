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Интерпол и СБУ задержали украинского наркодельца, который 8 лет скрывался от правосудия

Мужчину впервые задержали в 2012 году, но он сбежал из страны.

Фото: ssu.gov.ua

Cлужба безопасности Украины совместно с Интерполом и правоохранительными органами Германии разоблачили и задержали наркодельца из Одессы, который восемь лет скрывался от следствия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В 2012 году сотрудники СБУ в рамках уголовного производства задержали жителя Одесской области на пункте пропуска "Новые Трояны" при попытке контрабандной переправки в Украину килограмма героина. Наркотик был спрятан в специально оборудованном хранилище в его автомобиле.

Фото: СБУ

Суд отпустил подозреваемого из-под стражи под подписку о невыезде, после чего мужчина незаконно пересек госграницу и скрывался в зарубежных странах. Для розыска злоумышленника представители украинской спецслужбы обратились к зарубежным партнерам, в том числе по линии Интерпола и передали соответствующие материалы.

В июле 2019 года во время совместной спецоперации правоохранители Германии и Интерпола идентифицировали и задержали наркодельца во время использования документов, полученных на другие анкетные данные. По материалам СБУ задержанного вернули на территорию Украины.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого следователями уголовного производства по ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

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