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"Спецтехноэкспорт" отверг претензии СБУ по системе раннего выявления Aeros

"Любые «злоупотребления» исключены: система поставлена, оплата перечислена".

"Спецтехноэкспорт" отверг претензии СБУ по системе раннего выявления Aeros
Вышка системы Aeros в Маруиполе
Фото: dpsu.gov.ua

Госпредприятие "Спецтхеноэкспорт" отвергло претензии Службы безопасности Украины, которая заявила о разоблачении должностных лиц компании на миллионных злоупотреблениях.

Об этом говорится в открытом письме "Спецтехноекспорт" на имя и.о. главы СБУ Ивана Баканова.

Служба безопасности Украины расследует обстоятельства закупки Подвесной системы раннего выявления Aeros для Госпогранслужбы. Следствие предполагает, что на этом контракте украли 6,74 млн долларов.

В письме "Спецтехноэкспорта" утверждается, что компания только заключала контракт как государственный импортер продукции и услуг военного и двойного назначения и сейчас обеспечивает организацию гарантийного и послегранатийного технического обслуживания.

Система выбиралась Госпогранслужбой, представители которой ездили в США на завод-изготовитель, а сама закупка была одобрена на уровне МВД и Кабинета министров.

"Любые «злоупотребления» должностными лицами «Спецтехноэкспорта» исключены - система поставлена, оплата перечислена компании-производителю в США на основании безотзывного аккредитива после предъявления им документов, подтверждающих поставку. Система введена в эксплуатацию и принята Госпогранслужбой. Во время визита в г.Мариуполь в конце 2016 года, сенаторы США Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобучар лично посетили место установки системы", - говорится в сообщении компании.

В настоящее время система Aeros продолжает использоваться ГПСУ.

"Спецтехноэкспорт" требует от СБУ опровергнуть заявление о злоупотреблениях в компании и в дальнейшем воздержаться от заявлений, которые вредят деловой репутации.

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