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Кличко считает производство ГБР против него манипуляцией

Мэр столицы уверен, что дело было инспирированао только ради медиаэффекта.

Кличко считает производство ГБР против него манипуляцией
Виталий Кличко
Фото: interfax.com.ua

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал производство Государственного бюро расследований, по которому его вызвали на допрос.

"Друзья! По информации об уголовном производства ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Сначала «вбросили» от юристки-партнерши Портнова. Не прошло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию", - написал Кличко в Фейсбуке.

Андрей Портнов - юрист, бывший заместитель главы администрации президента беглого Януковича, а теперь - новоявленный «обличитель», - не может не знать, что это «дело» лопнет, как мыльный пузырь. И инспирированао оно только ради медиаэффекта", - добавил Кличко.

Он также заявил, что как мэр столицы, действует исключительно в правовом поле.

Напомним, во вторник, 23 июля, ГБР вызвало Кличко на допрос в производстве по использованию коммунальных земель. В Бюро уточнили, что мэр вызывается в качестве свидетеля.

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