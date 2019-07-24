Кличко считает производство ГБР против него манипуляцией

Мэр столицы уверен, что дело было инспирированао только ради медиаэффекта.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал производство Государственного бюро расследований, по которому его вызвали на допрос.

"Друзья! По информации об уголовном производства ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Сначала «вбросили» от юристки-партнерши Портнова. Не прошло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию", - написал Кличко в Фейсбуке.

"И Андрей Портнов - юрист, бывший заместитель главы администрации президента беглого Януковича, а теперь - новоявленный «обличитель», - не может не знать, что это «дело» лопнет, как мыльный пузырь. И инспирированао оно только ради медиаэффекта", - добавил Кличко.

Он также заявил, что как мэр столицы, действует исключительно в правовом поле.

Напомним, во вторник, 23 июля, ГБР вызвало Кличко на допрос в производстве по использованию коммунальных земель. В Бюро уточнили, что мэр вызывается в качестве свидетеля.