Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
В новую Верховную Раду проходит девять медиков (обновлено)
В новую Верховную Раду проходит девять медиков (обновлено)
Майкл Щур уволился с Суспильного
Майкл Щур уволился с Суспильного
Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1
Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Монополія «Україна»
Монополія «Україна»
Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
ГлавнаяПолитика

Кивалов проиграл выборы в Одессе выдвиженцу "Слуги народа" ресторатору Леонову

Леонов набрал 40,21% голосов, Кивалов - 31,63%.

Кивалов проиграл выборы в Одессе выдвиженцу "Слуги народа" ресторатору Леонову
Сергей Кивалов
Фото: facebook.com/s.kivalov

Действующий народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов не смог переизбраться в Раду на своем округе.

Согласно данным ЦИК после подсчета 100% голосов по одномандатному избирательному округу №135, победил выдвиженец партии "Слуга народа" Алексей Леонов. За него проголосовали 40,21%, или 27 255 избирателей.

Самовыдвиженец Кивалов на втором месте с 31,63%, или 21 442 голосов, на третьем - однофамилец победителя - Евгений Леонов, за которого проголосовали 5,15% избирателей.

На том же округе в Раду баллотировался и Дарт Вейдер. Он оказался на девятом месте с 1,71% голосов.

36-летний Алексей Леонов - одесссит. Имеет профессионально-техническое образование. Леонов - коммерческий директор ООО "Грилион". По данным СМИ, ему принадлежит 11 одесских заведений под брендами Slow Piggy и Pizza&Grill.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также