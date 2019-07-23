Кивалов проиграл выборы в Одессе выдвиженцу "Слуги народа" ресторатору Леонову

Действующий народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов не смог переизбраться в Раду на своем округе.

Согласно данным ЦИК после подсчета 100% голосов по одномандатному избирательному округу №135, победил выдвиженец партии "Слуга народа" Алексей Леонов. За него проголосовали 40,21%, или 27 255 избирателей.

Самовыдвиженец Кивалов на втором месте с 31,63%, или 21 442 голосов, на третьем - однофамилец победителя - Евгений Леонов, за которого проголосовали 5,15% избирателей.

На том же округе в Раду баллотировался и Дарт Вейдер. Он оказался на девятом месте с 1,71% голосов.

36-летний Алексей Леонов - одесссит. Имеет профессионально-техническое образование. Леонов - коммерческий директор ООО "Грилион". По данным СМИ, ему принадлежит 11 одесских заведений под брендами Slow Piggy и Pizza&Grill.