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Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"

Михаил Ткач присутствовал в ОП на презентации доклада относительно расследования убийства Павла Шеремета. 

Президент Владимир Зеленский назвал "мальчиком" журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача, который присутствовал в Офисе президента на презентации доклада главы Нацполиции Сергея Князева относительно расследования убийства журналиста Павла Шеремета.  

Об этом Михаил Ткач сообщил на своей странице в Facebook.

Только что в офисе президента:

Зеленский: Где этот мальчик?

Я: Я журналист, а не мальчик.

Зеленский: А журналист что не может быть парнем?

Я: Парнем может. Мальчиком - нет.

Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться?

Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович", - пересказал диалог Ткач.

"Кто-то наверное забыл как требовал у Порошенко уважения на стадионе", - добавил журналист.

Напомним, президент Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка на официальной встречи в Борисполе.

Ранее появилось видео, на котором видно, как президент Владимир Зеленский резко толкает министра обороны Украины Степана Полторака.

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