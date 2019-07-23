Президент Владимир Зеленский назвал "мальчиком" журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача, который присутствовал в Офисе президента на презентации доклада главы Нацполиции Сергея Князева относительно расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом Михаил Ткач сообщил на своей странице в Facebook.
Только что в офисе президента:
Зеленский: Где этот мальчик?
Я: Я журналист, а не мальчик.
Зеленский: А журналист что не может быть парнем?
Я: Парнем может. Мальчиком - нет.
Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться?
Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович", - пересказал диалог Ткач.
"Кто-то наверное забыл как требовал у Порошенко уважения на стадионе", - добавил журналист.
Напомним, президент Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка на официальной встречи в Борисполе.
Ранее появилось видео, на котором видно, как президент Владимир Зеленский резко толкает министра обороны Украины Степана Полторака.