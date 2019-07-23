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Симоненко и КПУ подали в суд на Минюст

Лидер Компартии просит суд отменить решение комиссии по декоммунизации.

Симоненко и КПУ подали в суд на Минюст
Петр Симоненко
Фото: КПУ

Глава Коммунистической партии Украины, бывший депутат Верховной Рады Петр Симоненко просит суд отменить решение комиссии по декоммунизации о запрете партии.

Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Петра Симоненко и Коммунистической партии Украины к Министерству юстиции Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истцы просят суд отменить полностью приказ от 23 июля 2015 года, которым было утверждено правовое заключение Комиссии по вопросам соблюдения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики" о несоответствии деятельности, наименования и символики Коммунистической партии Украины требованиям вышеуказанного закона.

В настоящее время суд исследует материалы иска и решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, в мае 2015 года в силу вступил закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, который запрещает их пропаганду и символику.

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