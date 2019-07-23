Нардеп Гончаренко проходит в Раду по округу в Одесской области

Он обошел кандидата от "Слуги народа" и Климова.

Народный депутат Алексей Гончаренко, который был одним из спикеров "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде VIII созыва, переизбрался по округу №137 с центром в Подольске.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам обработки 97,50% протоколов.

За него проголосовали 29,31% избирателей, или почти 20 тысяч человек.

Гончаренко обошел кандидата от "Слуги народа" Александра Муконина (24,40%) и еще одного депутата, бизнесмена Леонида Климова (22,87%).

Еще один Муконин стал шестым, за него проголосовали 2,21% избирателей. Двойники Климова заняли восьмое и десятое место, набрав на двоих 2,5%.