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В Северодонецке кандидат проиграл выборы из-за "двойника"

На этом же округе проиграл Геннадий Москаль.

В Северодонецке кандидат проиграл выборы из-за "двойника"
Плакат в центре Северодонецка, октябрь 2014 года
Фото: mediaport.ua

На избирательном округе №106 с центром в Северодонецке кандидат в депутаты Юрий Фурман проиграл выборы представителю "Слуги народа" Алексею Кузнецову.

Согласно данным Центризбиркома, разрыв между ними составил 1002 голоса. При этом восьмое место с 1622 голосами набрал однофамилец Фурмана, который, как отмечает Комитет избирателей Украины, был "двойником" своего рейтингового кандидата.

В результате Кузнецов одержал победу с результатом 21,49% голосов, Юрий Фурман получил 19,37% голосов.

На этом же округе баллотировался бывший глава Закарпатской и Луганской областных администраций Геннадий Москаль. Он стал четвертым с 11,99% голосов.

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