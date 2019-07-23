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СНБО требует проконтролировать соблюдение санкций в отношении российских соцсетей

В сети появились сообщения, что доступ к "ВКонтакте" и "Одноклассникам" перестали блокировать.

СНБО требует проконтролировать соблюдение санкций в отношении российских соцсетей
Фото: vk.com/mdk

Совет национальной безопасности и обороны просит Кабинет Министров и Службу безопасности Украины проконтролировать соблюдение санкций о блокировании российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники" из-за появления в СМИ информации об их разблокировании.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

"В связи с увеличением количества сообщений о вероятной отмене санкций, примененных в отношении российских социальных сетей на территории Украины, Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины считает необходимым объяснить механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений", - сказано в сообщении.

Секретарь СНБО Александр Данилюк обратил внимание указанных государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке.

Напомним, доступ к ряду российских интернет-ресурсов, включая две крупные соцсети, был заблокирован в 2017 году. Несмотря на это, "ВКонтакте" остается в топ-10 самых посещаемых сайтов в Украине.

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