Новая глава Еврокомиссии поддерживает санкции против России

Новоизбранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась в поддержку санкций ЕС в отношении России. Она напомнила об российской аннексии Крыма и попытках разделить Европу, цитирует чиновницу La Repubblica.

"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции и в то же время продолжать диалог... Мы также совершенствуемся в демонтаже дезинформационных сюжетов и кампаний в социальных сетях с фейковыми новостями. Это наша привилегия как демократий - отвечать прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами", - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, Европарламент 16 июля утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Она станет первой женщиной на посту главы Европейской комиссии. В должность она вступит в ноябре, когда истекут полномочия действующего главы Еврокомиссии, люксембуржца Жан-Клода Юнкера.