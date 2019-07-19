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Трамп заявил, что военный корабль США сбил иранский беспилотник над Ормузским проливом

Из-за сбитого Ираном американского беспилотника Трамп был готов нанести военный удар.

Трамп заявил, что военный корабль США сбил иранский беспилотник над Ормузским проливом
Фото: EPA/UPG

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США уничтожил дрон Ирана над Ормузским проливом.

Об этом он сказал, выступая с речью в Вашингтоне 18 июля, сообщает Радіо Свобода.

По словам президента, корабль Boxer уничтожил дрон после того, как летательный аппарат, угрожая судну, подлетел ближе чем на тысячу метров и проигнорировал многочисленные призывы отступить.

«Соединенные Штаты сохраняют за собой право защищать свой персонал, свои материальные средства и интересы, а также призывают все страны осудить попытки Ирана посягать на свободу судоходства и глобальной торговли», – сказал Трамп.

20 июня Иран сбил американский наблюдательный беспилотник Global Hawk над Ормузским проливом. После этого Трамп был готов нанести удар по Ирану, однако в последний момент отменил свое решение.

Уровень напряженности между США и Ираном значительно вырос после того, как Соединенные Штаты вышли из соглашения с Ираном о ядерном оружии в конце прошлого года. Договор до сих пор действует между Ираном с одной стороны и Германией, Францией, Великобританией, Россией, КНР и Евросоюзом – с другой.

Тегеран заявил о намерении обогащать уран до уровня, запрещенного соглашением.

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