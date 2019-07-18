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Американский сенатор обратился в ФБР из-за российского приложения FaceApp

"То, что разработчиком приложения является компания из России, вызывает дополнительные вопросы".

Американский сенатор обратился в ФБР из-за российского приложения FaceApp

Сенатор США Чак Шумер считает, что российское мобильное приложение FaceApp, которым активно пользуются, в том числе и американцы, может представлять угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Шумер призвал Федеральное бюро расследований и Федеральную торговую комиссию (FTC) проанализировать популярное приложение и оценить связанные с ним риски. В своем письме, направленном двум ведомствам, он утверждает что приложение может представлять угрозу национальной безопасности США и конфиденциальности данных миллионов американцев.

Сенатор напомнил, что для использования FaceApp необходимо предоставить компании из Санкт-Петербурга полный и безоговорочный доступ к личным фотографиям и данным. Это, по его словам, означает, что компания сможет в дальнейшем использовать загруженные фото без согласия пользователей. Также неясно, что происходит с личными данными после удаления приложения.

"То, что разработчиком приложения является компания из России, вызывает дополнительные вопросы о предоставлении личных данных пользователей другим компаниям и правительствам", - добавил Шумер.

Приложение FaceApp позволяет редактировать фотографии с помощью нейронной технологии, меняя внешность. В частности, FaceApp может изменить возраст или пол людей на снимках, добавлять различные детали и преобразовывать прическу. В последние дни в соцсетях наблюдается волна популярности "состаренных" с помощью FaceApp фотографий.

Напомним, в прошлом году хакеры получили доступ к контактным данным 29 млн пользователей социальной сети Facebook.

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