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Еврокомиссия начала расследование в отношении Amazon

Брюссель подозревает американскую компанию в нарушении в сфере использования данных.

Еврокомиссия начала расследование в отношении Amazon

Европейская комиссия подозревает американскую компанию Amazon, специализирующаяся на электронной коммерции, в нарушении прав торговцев, которые пользуются ее интернет-платформой для продажи своих товаров.

Относительно Amazon начато официальное расследование. Об этом сообщил европейский регулятор в среду, 17 июля, в Брюсселе, передает DW.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что Amazon как интернет-платформа для коммерции выполняет двойную функцию: с одной стороны, эта компания сама продает товары на своем сайте, с другой - предоставляет площадку для других торговцев, которые непосредственно продают клиентам собственные товары. При этом Amazon непрерывно собирает данные об этих торговцах, их товарах и поведении клиентов, констатирует регулятор.

Еврокомиссия намерена выяснить, нарушают ли такие действия по сбору данных правила конкуренции и использует ли Amazon данную информацию для вытеснения других торговцев из прибыльных сегментов коммерции.

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