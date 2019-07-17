Правительство Германии одобрило законопроект об обязательных прививках против кори

С марта 2020 года родителей обяжут предоставлять детсадам и школам справки о вакциинация.

Правительство Германии одобрило законопроект об обязательной вакцинации против кори, разработанный министерством здравоохранения.

Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров страны 17 июля, передает Deutsche Welle.

Документ поступит на рассмотрение бундестага и, как ожидается, вступит в силу в марте 2020 года. При приеме в детские сады частные ясли, а также в школы родители должны будут предоставить справку о наличии у детей прививки от кори (либо о перенесенном заболевании и приобретенном в результате этого иммунитете).

Кроме того, вакцинация от кори станет обязательной для частных нянь, сотрудников детских садов, школ, медицинских учреждений и других общественных заведений. Обязательными станут прививки от кори также для беженцев и соискателей убежища, проживающих в общежитиях.

Непривитые дети не будут приниматься в детсады. Родителям школьников, отказывающимся от обязательной вакцинации, грозят штрафы в размере до 2500 евро.

"Мы хотим защитить от заражения корью, по возможности, всех детей", - заявил, представляя законопроект, министр здравоохранения Йенс Шпан.

В 2018 году в Германии были зафиксированы 543 случая, за первые пять с половиной месяцев текущего года (до середины июня) - уже 429. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), в 2017 году чуть более 93% всех первоклассников в Германии были дважды привиты от кори, что является достаточным для приобретения пожизненного иммунитета от этого заболевания. Целью является показатель 95%, при котором достигается коллективный иммунитет.

Напомним, в Украине с начала года корью заболели более 55 тыс. человек. От осложнений болезни скончались 18 человек.

В мае 2019 года Минздрав отменил возрастные ограничения на бесплатные прививки от кори. Ранее бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет. Теперь вакцинация гарантирована всем взрослым