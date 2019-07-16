Во Франции принят закон о реставрации сгоревшего Нотр-Дам де Пари

Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре Собора Парижской богоматери.

Об этом сообщают местные СМИ, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра культуры Франции Франка Рьестера, цель этого документа заключается в том, чтобы "восстановить Нотр-Дам так, чтобы это соответствовало тому месту, которое собор занимает в сердцах французского народа и всего мира".

Законопроект предусматривает организацию и координирование реставрационных работ. В частности, в нем идет речь о механизмах контроля использования пожертвований, сделанных физическими и юридическими лицами, для восстановления собора.

Французские СМИ отмечают, что принятие этого законопроекта может помочь реализовать реставрацию собора в течение пяти лет - срок, за который президент Франции Эммануэль Макрон обещал восстановить Нотр-Дам.

Напомним, 15 апреля в результате пожара у собора Парижской Богоматери обрушились шпиль и часть кровли. После этого французские власти объявили о сборе средств для восстановления собора. Средства на реконструкцию собора предложили несколько французских миллиардеров, в первые сутки было задекларировано более 600 млн евро на восстановление храма.

По состоянию на конец июня поврежденный от пожара собор Парижской Богоматери так и не получил ни копейки от французских меценатов-миллиардеров. Представительство собора считает, что миллиардеры не хотят переводить деньги, пока не утвердят финальный план реконструкции.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.