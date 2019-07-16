5-летие катастрофы МН17: просто конфуз или все же провал специально подготовленной операции?

Фото: EPA/UPG

17 июля исполняется 5 лет со дня трагического крушения авиалайнера Boeing 777, следовавшего рейсом МН17 из Нидерландов в Малайзию и сбитого в небе над оккупированной пророссийскими боевиками частью территории Украины зенитно-ракетным комплексом «Бук-М1» 53-ей бригады ПВО Вооруженных Сил РФ с бортовым номером 332, завезенным туда с территории Российской Федерации через неподконтрольный украинской стороне (но подконтрольный российской) участок российско-украинской границы.

Откуда такая категоричность в суждениях и формулировках? Да потому, что это выводы Совета по безопасности Нидерландов и Объединённой следственной группы (JIT) под руководством Нидерландов, уполномоченных провести расследование катастрофы. Подробная информация об этих органах и установленных ими данных выложена в Википедии здесь .

Примечательно, что JIT не установила ни одного факта, подтверждающего муссируемую российскими медиа, псевдо «экспертами» и даже политическим руководством версию, что сбитие Боинга было организовано ЦРУ и осуществлено украинским истребителем Су-25. Несостоятельность этой версии очевидна, поскольку указанный штурмовик предназначен для уничтожения наземных целей и, имея боевой потолок в 5.000 м и практический потолок в 7.000 м, просто не способен был достичь той высоты, с которой можно было бы атаковать и поразить малазийский самолет имеющимися средствами.

Но, именно разобравшись в вопросе высот и эшелонов, а также коридоров, которые были закрыты или не закрыты для международных полетов в тот злополучный день, можно отчетливо уяснить степень вины всех сторон, оказавшихся вовлеченными по воле Кремля в эту ужасную трагедию мирового масштаба.

Итак, в отчете Совета безопасности Нидерландов, опубликованном еще в октябре 2015 года, отмечено, что Россия обнаружила странную дальновидность и закрыла свое небо для полетов международной гражданской авиации с 00:00 17 июля 2014 года на высоте исключительно до 16 км. То есть фактически был введен полный запрет для полетов гражданской авиации, поскольку практический потолок гражданских самолетов не дотягивает до этой отметки (например, практический потолок того же Boeing 777 составляет 13 140 м ) . Тем не менее, ростовский диспетчер, не взирая на введенный запрет, позволил в тот день входить в зону ответственности Ростовского зонального центра как малазийскому «Боингу», так и приблизительно 150 другим самолетам. Вплоть до того момента, когда Украина не запретила полностью полеты над зоной проведения АТО.

Фото: EPA/UPG представитель Совместной следственной группы (ССГ) Вильберт Паулиссен

Еще один интересный установленный факт: украинские NOTAM (Notice To Airmen − оперативно распространяемая информация (сообщение) об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации) в то время четко читались как пилотами, так и системами, которые формируют автоматизированные полетные планы. Все сотни самолетов, которые пролетели над зоной АТО с 14-го июля 2014 года, правильно воспринимали украинские ограничения, о которых речь пойдет ниже. Но ни один из более сотни лайнеров, которые успели пересечь зону АТО и войти в русскую зону ответственности ростовских диспетчеров после 00:00 17.07.2014, не воспринял российский NOTAM UUUUV6158/14.

И действительно, если бы МН17 получил этот NOTAM, то, имея практический потолок в 13 140 м (то есть возможности набрать высоту для облета закрытой зоны «горкой» не было), система малазийского лайнера должна была бы построить новый маршрут, чтобы облететь ростовскую «закрытую» зону либо с севера, либо с юга, отклонившись от того злосчастного коридора. Однако этого не произошло.

Так что же это за закрытие ростовской зоны полетов такое странное было? В нашей ситуации этот вопрос следует ставить иначе: а для чего было сделано такое странное формальное закрытие ростовской зоны? Ответ мы получим немного дальше по тексту.

Анализ ситуации с организацией полетов над Донбассом позволяет утверждать, что как украинское авиационное руководство, так и малазийский авиаперевозчик, в пределах имеющейся у них информации и, исходя из концепции допустимого риска, абсолютно правомерно не запрещали полеты на высотах выше 10 000 метров, учитывая опасность поражения самолетов на низших высотах. Да, с 01.07.2014 украинская власть закрыла воздушное пространство над зоной конфликта для полетов гражданской авиации до высоты 7900 метров (эшелон FL260, то есть 26000 футов). 08.07.2014 Госавиаслужба отозвала сертификаты у трех аэропортов на востоке Украины, но транзит выше эшелона FL260 остался.

Фото: EPA/UPG

Правда, 14 июля, после уничтожения украинского Ан-26 на высоте до 6 500 м., а 16 июля - штурмовика Су-25 ВВС Украины, который летел на высоте 6,2 км, высота полного запрета была поднята до 9 800 метров. Оба украинских самолета сбили российские военные с помощью переносных ЗРК «Стрела» и «Игла», завезенных с РФ, а не ракетами из «Бука». То есть военные самолеты и вертолеты ВС Украины тогда на высотах свыше 10 000 метров не летали.

Таким образом, украинское авиационное руководство действовало, исходя из фактической обстановки, и правомерно оценивало ее как безопасную для полетов на высоте более 10 000 метров. Постепенное повышение закрытых для гражданской авиации эшелонов до указанного потолка осуществлялось на основании данных о том, что орудующие на Донбассе российские наемники имеют средства ПВО, способные поражать цели лишь в полтора раза ниже этой высоты. Но и кроме того, на тот момент все те задачи, которые решались в ходе боевых действий при помощи штурмовой авиации, уже были выполнены. И украинское военное руководство решило отказаться от дальнейшего столь же активного использования этого инструмента в ходе разворачивавшихся наземных войсковых операций.

Российская сторона также была прекрасно осведомлена об указанных элементах развития военно-оперативной обстановки в зоне боевых действий, но тем не менее все же принимает решение передать донецким боевикам такое оружие как «Бук». Напомним, максимальная высота поражения цели ракетой из установки «Бук-М1» − до 22 тысяч метров.

Характерно, что за несколько дней перед сбитием лайнера в информационном пространстве распространялись российские фейки о том, что так называемые «ополченцы» захватили у Украины несколько установок «Бук». То есть шла подготовка к завуалированию российской причастности к вооружению своих наемников ЗРК с такими характеристиками.

Закрытие же ростовской зоны полетов вплоть до 16 000 м вынуждало международные авиарейсы, шедшие через нее по коридорам север-юг, смещаться для ее облета к украинскому коридору над Донбассом, открытому для полетов свыше 10 000 м.

Таким образом, факты переброски из России в оккупированные районы Донецкой области установки «Бук» и закрытия ростовской зоны полетов свидетельствуют о том, что приказ из Москвы был: сбить в небе над этими районами гражданский самолет на высоте свыше 10 000 м. Военных целей, как мы помним, здесь не было, и именно этой высотой пользовалась международная гражданская авиация. То есть целью был именно гражданский самолет и именно над украинской территорией, а закрытие ростовской зоны обеспечивало 100-процентную такую возможность.

Фото: EPA/UPG

Отсюда понятно, почему никто, нигде и никогда из русских официальных лиц, акцентируя внимание на незакрытии Украиной своего воздушного пространства над зоной АТО, не оговорился о российской удивительной прозорливости, наподобие: «Почему Украина не закрыла свое воздушное пространство над зоной вооруженного конфликта, как это сделала Россия?». Тем не менее российская сторона регулярно вбрасывает эту сентенцию в западные ЗМИ через свою агентуру влияния. То бишь, у них там гражданский конфликт («а мы тут ни причем, даже никого не посылали туда», вот только еженедельно по нескольку гробов прибывают в Российскую Федерацию, жаль никто и никогда об этом не узнает).

По данным JIT, завезенный на Донбасс «Бук» с российским экипажем поначалу несколько часов стоял за 20 миль от российской границы, а потом отправился к месту запуска ракеты, расположенному прямо под международным воздушным коридором L980. Через 20 минут после прибытия к месту назначения «Бук» произвел единственный выстрел, который сбил МН17, а потом сразу же вернулся в Россию. Инфракрасная камера «Бука» должна была создать тепловой силуэт цели. И вряд ли «Боинг 777» можно было с чем-то спутать. На тот момент в пределах его действия не было ни одного украинского самолета. Зато были 4 пассажирских лайнера, включая и МН17.

Еще один момент. Экипажу «Бука», после его прибытия в город Донецк, отдали приказ развернуть установку в районе села Первомайское. Но в Донецкой области есть несколько населенных пунктов с таким же названием, один из которых расположен приблизительно в 20 км на северо-запад от Донецка. Российский экипаж, не зная хорошо местность, перепутал населенные пункты с одинаковыми названиями и переместился на 70 км в противоположном направлении – на восток от Донецка. Об этом свидетельствует также нелогичный маршрут передвижения «Бука» по территории Украины. Установка пересекла российско-украинскую границу в Луганской области, проехала около 200 км на запад в Донецк, а позже вернулась на восток к границе между Донецкой и Луганской областями.

Размещение установки «Бук» в Первомайском, который именно на запад от Донецка, позволило бы поразить ракетой один из российских пассажирских самолетов, летевший из Москвы в воздушном пространстве Украины, с дальнейшим падением обломков самолета на территорию, контролируемую украинскими силами АТО.

То есть «Бук» должен был направляться к селу Первомайское Ясиноватского района на запад от Донецка, расположение которого совпадает с коридором (север-юг) именно российских пассажирских самолетов.

17 июля 2014 года почти одновременно, в одном и том же месте воздушное пространство над Донецкой областью пересекал не только самолет рейса МН17 «Малазийских авиалиний», но и пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», который следовал рейсом АFL2074 Москва-Ларнака (Кипр), на борту которого находилось 157 пассажиров с детьми.

Таким образом, генеральный штаб ВС РФ разработал план уничтожения своего пассажирского самолета «Аэрофлот» AFL2074 Москва-Ларнака, который приблизительно в то же время осуществлял полет в воздушном пространстве Украины. Верховный главнокомандующий президент России В. Путин является заказчиком этой спецоперации, которая была подготовлена с жертвоприношением российского пассажирского самолета, но ошибочно был сбит малазийский.

Уничтожение российского самолета должно было спровоцировать в России массовое гражданское возмущение, всплеск ненависти к Украине и отвернуть от нее мир, который поддерживает ее в войне с Россией. А главное – сбивание самолета якобы украинскими военными должно было стать оправданием перед мировым сообществом полномасштабного вторжения в Украину регулярных военных частей Вооруженных Сил России, которые были сконцентрированы вдоль всей российско-украинской границы.

Вы можете сказать, что изложенное – просто выдумки, измышления. Вероятно, сказанное в отношении рейса Москва-Ларнака действительно является лишь предположением. Но вот выводы о том, что у Украины не было оснований закрывать небо над Донбассом для международных полетов выше 10.000м и о том, что российская сторона имела умысел сбить там гражданский самолет остаются неопровержимыми доказательствами исключительной виновности в случившейся трагедии политического руководства Российской Федерации .

Вина же Киева, возможно, состоит лишь в том, что, прекрасно зная азиатское коварство Москвы, он все же не смог предвидеть, что Кремль для достижения своих геостратегических целей способен пойти на преступление против человечества и совершить террористический акт. Вот, может быть, за то, что не предвидели и не предупредили, Украине придется принести извинения голландцам и цивилизованному миру.

Украине, кроме того, обязательно следует продолжить информирование международного сообщества о преступной деятельности России в Азово-черноморском регионе, преступлениях против человечества и человечности в Крыму и на Донбассе, а также документирование этих преступлений для привлечения виновной стороны к международной ответственности за них.